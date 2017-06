Coritiba renova contrato com o volante Matheus Galdezani até 2020

Galdezani: até 2020 no Coritiba (foto: Geraldo Bubniak / AGb)

O Coritiba confirmou nesta sexta-feira (16) a renovação de contrato do meio-campista Matheus Galdezani, por mais três anos. O jogador, que estava no clube paranaense por empréstimo, assinou contrato até dezembro de 2020.

Para a renovação, o Coritiba comprou 50% dos direitos econômicos junto ao Mirassol (SP). "É um jogador com 23 anos, com qualidade excepcional. O Coritiba está lavando a alma com o futebol dele", disse o diretor institucional Ernesto Pedroso ao site UOL.