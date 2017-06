A Editora Revan lança Direito Penal Brasileiro Segundo Volume, Tomo II, de Raúl Zaffaroni, Nilo Batista, Alejandro Alagia e Alejandro Slokar. A obra trata da teoria do delito e seus desdobramentos: antijuricidade e justificação, imputabilidade, culpabilidade e exculpação, autoria e participação, tentativa e concurso de crimes. O livro é um verdadeiro tratado de Direito Penal, destinado a tornar-se obra amplamente utilizada nas universidades e escritórios de advocacia.

Nilo Batista – Professor titular de Direito Penal que foi da UFRJ, UERJ e Presidente do Instituto Carioca de Criminologia – assumiu o desafio de traduzir e transpor o tratado de Raúl Zaffaroni – Catedrático de Direito Penal e Criminologia da Universidade de Buenos Aires, Dr. Honoris causa pela UERJ, Vice-presidente da Associação Internacional de Direito Penal e Ministro da Corte Suprema da Nação Argentina – , com as contribuições de Alejandro Alagia e Alejandro Slokar, ambos Professores Adjuntos de Direito Penal da Universidade de Buenos Aires, não só para o Português, mas sobretudo para o Direito Penal Brasileiro.

“Estou convicto de que, quando o conservadorismo inquisitorial que hoje assombra nosso país for superado pela inevitável vitória que o povo brasileiro saberá colher para protagonizar seu próprio destino, o pensamento de Raúl Zaffaroni e seus companheiros será como um farol advertindo para os riscos que o poder punitivo oferece ao Estado de direito. Neste sentido, penso que este livro será mais lido e a metodologia que ele propõe – uma dogmática funcional teleológico-redutora – mais praticada no futuro do que hoje”, afirma o Professor Nilo Batista.

Segundo Batista, ele está seguro de que as marcas das dificuldades encontradas para a transposição estão visíveis no trabalho, porém deixa a crítica apontar as contradições e impasses dos quais suspeitou, mas não conseguiu esquivar-se. Divergências entre a legislação argentina e a brasileira respondem por inúmeras ocasiões em que o original e a transposição discrepam na solução do mesmo problema.

Ficha Técnica:

ISBN: 9788571065918

Preço: R$ 160, 00

Autores: Raúl Zaffaroni, Nilo Batista, Alejandro Alagia e Alejandro Slokar

Idioma: Português

Edição: 1ª

Encadernação: capa dura

Número de Páginas: 618

Formato: 16 X 23