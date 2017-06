Atlético renova o contrato com o meia-atacante Nikão até 2019

Nikão: mais um ano de contrato com o Atlético (foto: Divulgação / CAP)

O Atlético Paranaense acertou, nesta sexta-feira (16), a renovação do contrato com o meia-atacante Nikão. O vínculo do jogador com o clube, que iria até 2018, foi estendido por mais um ano, até o final de dezembro de 2019.

Nikão chegou ao Furacão no início de 2015. Aos 24 anos, o meia-atacante é um dos destaques da equipe atleticana. Natural de Montes Claros (MG), já disputou 102 partidas com a camisa do Clube. Acumula 45 vitórias, 24 empates e 12 gols marcados.

“É sempre uma honra e um prazer muito grande vestir esta camisa e poder contribuir com o Clube”, destacou Nikão. “Estou muito feliz em renovar meu contrato. É um privilégio para poucos estar aqui e tenho a oportunidade de vestir esta camisa que é tão desejada por muitos”, completou.

O jogador é uma das opções do técnico Eduardo Baptista para o duelo deste sábado (17). Em Goiânia (GO), o Furacão se prepara para enfrentar o Atlético Goianiense, às 16h, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, pela oitava rodada do Brasileirão.