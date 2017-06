Conmebol define datas da Libertadores, e Atlético terá que procurar outro estádio

O Atlético terá que procurar um local para jogar pelas oitavas-de-final da Copa Libertadores. A Conmebol definiu nesta sexta-feira (16) as datas dos confrontos. E o jogo de ida, contra o Santos, ficou para 5 de julho (quarta-feira), às 19h15. Neste dia, a Arena da Baixada estará recebendo jogos da fase final da Liga Mundial de Vôlei – essa competição será de 4 a 8 de julho, em Curitiba.

As opções do Atlético são tentar negociar a cessão do estádio Couto Pereira, do Coritiba, ou buscar um estádio fora de Curitiba.

O jogo de volta será apenas em 10 de agosto, às 21h45, uma quinta-feira. O santos poderá usar a Vila Belmiro, em Santos, ou o Pacaembu, em São Paulo.

COPA DO BRASIL

Também nesta sexta-feira, a CBF definiu os confrontos das quartas-de-final da Copa do Brasil. O jogo de ida contra o Grêmio será no dia 28 de junho, quarta-feira, às 19h30, na Arena Grêmio. A partida de volta será em 27 de julho, uma quinta-feira, às 21h45, na Arena da Baixada.