Por desgaste, Jadson é cortado de jogo do Corinthians contra o Coritiba

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jadson é desfalque do Corinthians para o jogo das 11h deste domingo (18), contra o Coritiba, no Couto Pereira. O atleta está com um desgaste físico e será preservado por decisão da comissão técnica, com concordância do meia. No lugar dele, Fábio Carille deve escalar Marquinhos Gabriel para compor o meio-campo, enquanto Rodriguinho será o outro armador após ter viajado para defender a seleção brasileira. A provável escalação corintiana terá: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Marquinhos Gabriel e Rodriguinho; Jô e Romero. Em contrapartida, Rodriguinho e Fagner são reforços após representarem a seleção brasileira nos amistosos na Austrália O Coritiba também terá o desfalque de Kleber Gladiador. O atacante foi expulso no jogo contra o Bahia após cuspir na cara de Edson. O atleta da equipe de Salvador também praticou a mesma agressão. O Corinthians tem 19 pontos e está na liderança do Brasileirão, cinco pontos à frente do Coritiba, que é o 3º colocado. O vice-líder é o Grêmio, que tem 18 pontos.