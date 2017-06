Conmebol confirma datas e horários das oitavas de final da Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Conmebol anunciou nesta sexta-feira (16) as datas e horários das oitavas de final da Copa Libertadores. Seis times brasileiros ainda estão vivos na disputa: Palmeiras, Santos, Botafogo, Grêmio, Atlético-MG e Atlético-PR. Haverá um mês de intervalo entre as partidas de ida e volta das oitavas. Os primeiros jogos serão disputados no início de julho, enquanto as partidas que decidirão as vagas na quartas de final só acontecem em agosto. Confira abaixo quando acontecerão as partidas (horário de Brasília): JOGOS DE IDA 04/07 (terça-feira) 19h15 - Godoy Cruz-ARG x Grêmio 21h45 - Guaraní-PAR x River Plate-ARG 05/07 (quarta-feira) 19h15 - Atlético-PR x Santos 21h45 - Barcelona-EQU x Palmeiras 21h45 - Jorge Wilstermann-BOL x Atlético-MG 06/07 (quinta-feira) 19h15 - The Strongest-BOL x Lanús-ARG 21h45 - Emelec-EQU x San Lorenzo-ARG 21h45 - Nacional-URU x Botafogo JOGOS DE VOLTA 08/08 (terça-feira) 19h15 - Lanús-ARG x The Strongest-BOL 21h45 - River Plate-ARG x Guaraní-PAR 09/08 (quarta-feira) 19h15 - Grêmio x Godoy Cruz-ARG 21h45 - Palmeiras x Barcelona-EQU 21h45 - Atlético-MG x Jorge Wilstermann-BOL 10/08 (quinta-feira) 19h15 - Botafogo x Nacional-URU 21h45 - Santos x Atlético-PR 21h45 - San Lorenzo-ARG x Emelec-EQU