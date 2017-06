Marta Suplicy recusa convite para Ministério da Cultura

SÓ PODE SER REPRODUZIDA COM ASSINATURA MÔNICA BERGAMO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A senadora Marta Suplicy (PMDB-SP) foi convidada pela Presidência da República a assumir o Ministério da Cultura, mas recusou. O convite foi feito há algumas semanas, antes do pedido de demissão do ministro interino João Batista Andrade. O governo já não tinha a intenção de efetivá-lo por causa de desgastes envolvendo a nomeação da presidência da Ancine (Agência Nacional de Cinema). Andrade queria que a produtora Debora Ivanov ocupasse o cargo, mas o governo Michel Temer preferiu outra indicação. Marta Suplicy já ocupou o Ministério da Cultura entre 2012 e 2014, no governo Dilma Rousseff, e era um dos dois principais nomes considerados pelo governo para a pasta. O outro é o do deputado André Amaral (PMDB-PB). O governo deve anunciar o próximo ministro assim que o presidente Michel Temer voltar da Rússia. A reportagem tentou entrar em contato com a senadora, sem sucesso.