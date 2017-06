Em situação “inédita”, Atlético enfrenta o xará goiano

O técnico Eduardo Baptista, do Atlético: "A intenção é colocar os dois (zagueiros) mais inteiros" (foto: Divulgação / CAP)

O Atlético Paranaense entra em campo neste sábado em situação inédita até agora neste Brasileirão: o time vem de vitória no jogo anterior – bateu o Atlético-MG por 1 a 0, na quarta-feira (14). O adversário da vez é outro Atlético, o Goianense, também fora de casa, pela 8ª rodada do Nacional. A partida está marcada para este sábado, às 16 horas, no estádio Olímpíco de Goiânia.

O triunfo sobre o Atlético-MG foi o primeiro (e, até agora, único) do Atlético nas sete rodadas disputadas do Brasileirão. Até então, o time paranaense somava dois empates e três derrotas. Com apenas cinco pontos, ocupa a lanterna do Brasileirão. Se vencer o jogo deste sábado, passa à frente do xará goiano, que tem 6 pontos.

Para o jogo deste sábado, o técnico Eduardo Baptista tem algumas dúvidas. O meia Carlos Alberto e o atacante Pablo, que não atuaram contra o Atlético-MG, embarcaram de Curitiba para Goiânia nesta quinta-feira (15) e podem ser aproveitados. Como o meia Lucho Gonzalez cumpre suspensão, por ter sido expulso na quarta-feira, a vaga dele está em aberto. Carlos Alberto é candidato a ocupá-la. Mas o treinador também cogita escalar o volante Deivid, deixando o time mais defensivo. Pablo, por sua vez, disputa vaga com Yago no lado esquerdo da linha de meias.

“O Pablo é uma opção para iniciar, já vinha jogando. Ficou em Curitiba para resolver algumas coisas. Podemos iniciar com ele ou não. Mas suporta o jogo todo sem problema nenhum”, disse Baptista, nesta sexta-feira (16). “O Carlos (Alberto) é um trabalho mais gradativo. Trouxemos para cá e acredito que 30 minutos ele consiga render bem, dentro da sua qualidade e da parte física. Então, se precisarmos, só poderemos usar ele neste intervalo”.

Baptista também falou sobre as opções na defesa. “A intenção é colocar os dois (zagueiros) mais inteiros. Tenho o Thiago Heleno bastante desgastado. Tenho o Paulo André, que se recupera de um problema muscular. Infelizmente, não poderemos decidir isso hoje (sexta-feira). Teremos que esperar amanhã (sábado). Mas muito provavelmente o Wanderson continue”, afirmou. Por fim, o goleiro Weverton, que estava com a seleção brasileira, reassume como titular.

ATLÉTICO-GO x ATLÉTICO-PR

Atlético-GO

Felipe; André Castro, Eduardo, Roger Carvalho e Bruno Pacheco; Silva, Igor, Andrigo, Jorginho e Breno Lopes; Everaldo. Técnico: Doriva

Atlético-PR

Wéverton; Jonathan, Wanderson, Tiago Heleno e Sidcley; Otávio, Deivid (Carlos Alberto), Nikão, Rossetto e Pablo; Grafite. Técnico: Eduardo Baptista

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Local: Estádio Olímpico, em Goiânia, sábado, às 16 horas