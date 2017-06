Sem recordista de expulsões, Coritiba recebe o líder Corinthians

O técnico Pachequinho conversa com os jogadores do Coritiba: dúvidas sobre o substituto de Kleber (foto: Divulgação / Coritiba)

O Coritiba enfrenta o Corinthians neste domingo (18), às 11 horas, em Curitiba. A partida é válida pela 8ª rodada do Brasileirão. O time paranaense tem a missão de tentar encostar no líder da competição, mas para isso não poderá contar com seu principal jogador, o atacante Kleber.

Kleber foi expulso na quinta-feira (15), na partida contra o Bahia. Ele levou cartão vermelho ao ter cuspido em um jogador rival, o zagueiro Edson – que também cuspiu no lance. Antes disso, o “Gladiador” havia dado um soco em Edson dentro da área coxa-branca – o árbitro deixou passar e não marcou pênalti – e trocou jogadas ríspidas com o meia Zé Rafael.

Na história do Brasileirão por pontos corridos, Kleber detém o recorde de cartões vermelhos. A expulsão de quinta-feira foi a 13ª dele. O segundo colocado é o meia Hugo, ex-Corinthians, São Paulo, Grêmio e Juventude, com 11. Ao mesmo tempo, Kleber é o artilheiro do Coritiba no ano, com 12 gols. Neste Brasileirão, marcou apenas um, de pênalti, contra o Botafogo.

O atacante foi defendido pelos colegas de equipe. “É fácil falar do Kleber, porque ele vende matérias, vende jornais. Isso está sendo muito exagerado”, disse o zagueiro Werley. “Independente do que está sendo falado, ele continua sendo nossa referência, nosso capitão. Vamos dar total apoio, é um jogador importante. Não é momento de apontar o dedo, e sim de abraçar”.

Sem Kleber, o técnico Pachequinho ainda não definiu um substituto. Os principais concorrentes são Alecsandro e Neto Berola, com mais chances para este último. A alteração no ataque não é a única da equipe. Na lateral-esquerda, William Matheus está de volta, após cumprir suspensão.

Na tabela, o Coritiba está em 3º lugar, com 14 pontos. O Corinthians, líder, tem 19. “Precisamos vencer, independente se o Corinthians está invicto ou não. Vamos enfrentar o líder, estamos na 3ª colocação e precisamos encostar”, disse Werley. “É confronto direto. Na nossa casa, com nosso torcer, temos totais condições de vencer”.

CORITIBA x CORINTHIANS

Coritiba

Wílson; Dodô, Werley, Márcio e William Matheus; Alan Santos, Galdezani, Tiago Real e Rildo; Henrique Almeida e Neto Berola (Alecsandro). Técnico: Pachequinho

Corinthians

Cássio; Fágner, Balbuena, Pablo e Arana; Gabriel, Maycon, Marquinhos Gabriel e Rodriguinho; Jô e Romero. Técnico: Fábio Carille

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Local: Estádio Couto Pereira, domingo, às 11 horas