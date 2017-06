Atléticos jogam em Goiânia pela segunda vitória seguida no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lanterna do Brasileiro e último time a conseguir uma vitória na Série A deste ano, o Atlético-PR tenta superar de vez a má fase neste sábado (17), quando enfrenta o Atlético-GO pela oitava rodada da competição. O jogo será disputado no estádio Olímpico, em Goiânia. Depois de passar as seis primeiras rodadas sem vencer, o time paranaense conseguiu quebrar a sequência de maus resultados e superou o Atlético-MG na última quarta (14), em Belo Horizonte. O técnico Eduardo Baptista, porém, terá que promover mudanças na equipe para este duelo. Na frente, o atacante Pablo, poupado na última rodada, disputa vaga com Yago. Mas é o sistema defensivo que deverá ser mais afetado. Suspenso, Lucho González deve dar lugar ao volante Deivid. Mais atrás, o desgastado Thiago Heleno pode perder a vaga para Paulo André, que ainda se recupera de dores musculares. A boa notícia é o retorno de Weverton, que servia a seleção brasileira e está confirmado na meta paranaense. O Atlético-GO também chega embalado por vitória. Na última rodada, o time de Goiânia venceu o Avaí por 3 a 1, e deixou a zona de rebaixamento. A tendência é que o técnico Doriva não faça alterações na equipe, mas o volante Marcão pode voltar após ter cumprido suspensão. Para este sábado, o time aposta em seu bom retrospecto jogando no Olímpico, onde somou os seis pontos que o levaram à 16ª colocação. Além da vitória contra o Avaí, foi lá que o Atlético-GO venceu na quinta rodada a Ponte Preta por 3 a 0. ATLÉTICO-GO Felipe Garcia; André Castro, Eduardo Gabriel, Roger Carvalho e Bruno Pacheco; Igor, Silva (Marcão), Andrigo, Jorginho e Breno Lopes; Everaldo. T.: Doriva ATLÉTICO-PR Weverton; Jonathan, Wanderson, Thiago Heleno (Paulo André) e Sidcley; Otávio, Deivid e Matheus Rossetto; Pablo (Yago), Nikão e Grafite. T.: Eduardo Batista Estádio: Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia Horário: 16h deste sábado Juiz: Bruno Arleu de Araujo (RJ)