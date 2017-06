Vasco conta com a volta de Luis Fabiano diante do Avaí, em São Januário

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Vasco encara o Avaí neste sábado (17), às 19h, pelo Campeonato Brasileiro. O time carioca tenta se aproveitar da boa campanha em São Januário, onde venceu três das quatro partidas, para se recuperar. A equipe de Santa Catarina ainda não venceu fora de casa. Para o confronto, havia dúvida na escalação do atacante Luis Fabiano. Ele sofre com um pequeno cálculo renal e foi poupado dos treinos desta sexta. Mas o técnico Milton Mendes garantiu a presença do goleador em entrevista coletiva no fim da tarde desta sexta-feira. Além dele, quem também iniciará jogando serão os meias Nenê e Yago Pikachu. “O Luis Fabiano vai jogar. O Nenê vai jogar. Vamos tirar um volante”, disse o treinador. Nenê ficou na reserva durante cinco partidas. Ele recuperou a condição de titular na derrota contra a Chapecoense, na última quarta, quando atuou como atacante, justamente no lugar de Luis Fabiano, poupado. O treinador também sinalizou com uma mudança no esquema. Depois de apostar nas últimas partidas em uma formação com três volantes, utilizando Douglas mais adiantado, afirmou agora que vai retornar ao 4-2-3-1. “Fiz mudanças após o Corinthians, mais resguardada. De agora em diante vamos nos debruçar e jogar como nós vínhamos jogando, no 4-2-3-1.” O Avaí, que luta para sair das últimas posições do Brasileiro, também sofrerá com mudanças. O técnico Claudinei Oliveira não poderá repetir a mesma formação que acabou derrotada pelo Atlético-GO, na última quarta. Sem Alemão, machucado, e Betão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Airton e Gustavo serão os titulares da zaga. Outro desfalque é Luan. O volante está suspenso. Mas o time terá a volta do meia Marquinhos. No ataque, Romulo treinou ao lado de Diego Tavares na última atividade antes da partida, mas, segundo Oliveira, Willians Santana também tem chances de aparecer como titular. VASCO Martín Silva; Gilberto, Breno, Paulão e Henrique; Douglas e Jean; Yago Pikachu, Mateus Vidal e Nenê; Luis Fabiano. T.: Milton Mendes. AVAÍ Kozlinski; Leandro Silva, Gustavo, Airton e Capa; Judson, Simião, Marquinhos e Juan; Romulo e Diego Tavares (Willians Santana). T.: Claudinei Oliveira Estádio: São Januário, no Rio Horário: 19h deste sábado Juiz: Rafael Traci (PR)