PM recupera três veículos em 24 horas e prende cinco pessoas

(foto: Divulgação / PM)

Em ações distintas no Noroeste do estado durante o feriado de Corpus Christi, policiais militares do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM), pertencente ao 3º Comando Regional de Polícia Militar (3º CRPM), recuperaram três carros e encaminharam cinco pessoas à delegacia na noite desta quinta-feira (15). Os veículos foram encontrados pelas equipes no mesmo dia em que foram furtados ou roubados.

