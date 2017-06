Conmebol reduz pena de Felipe Melo de seis para três jogos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Conmebol resolveu reduzir a pena de Felipe Melo de seis para três jogos de suspensão na Libertadores. O documento foi divulgado nesta sexta-feira (16) pela entidade que comanda o futebol sul-americano. Além disso, a multa de US$ 10 mil (mais de R$ 32 mil) aplicada ao jogador foi reduzida para US$ 5 mil (mais de R$ 16 mil). O volante já cumpriu dois jogos, contra o Jorge Wilstermann e Atlético Tucumán. Ele ainda precisará cumprir mais uma partida de suspensão contra o Barcelona (EQU), na ida das oitavas de final, no dia 5 de junho, mas poderá defender o time em agosto, na partida de volta, no Allianz Parque. Felipe Melo tinha recebido seis jogos de suspensão da Libertadores após ser acuado pelos uruguaios e revidar com um soco em Matias Mier, do Peñarol. Curiosamente, o Palmeiras e a Conmebol divulgaram na última quinta-feira (15) que o clube teria uma sessão extraordinária para se defender in loco, na próxima sexta-feira. O recurso, no entanto, já foi julgado antes mesmo do encontro.