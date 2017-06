Agência dos EUA divulga relatório sobre situação dos negócios de Trump

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Escritório de Ética Governamental dos EUA divulgou nesta sexta-feira (16) um relatório que detalha os negócio do presidente americano, Donald Trump, deixados em um fundo de investimento quando ele tomou posse no cargo. O documento de 98 páginas foi entregue voluntariamente por Trump ao órgão e descreve a situação de seu império financeiro de janeiro de 2016 até agora. O relatório mostra os ativos, as dívidas e as transações feitas por Trump, mas não fornece uma imagem exata do seu patrimônio líquido. Ele também não revela quanto Trump pagou em impostos no ano passado ou sua dívida comercial total. Fornece, no entanto, uma imagem instantânea de sua gama de investimentos. O relatório mostra, por exemplo, que Trump renunciou a mais de 500 cargos, muitos deles um dia antes da sua inauguração como presidente. O presidente listou ainda ao menos US$ 315 milhões em dívidas, aproximadamente o mesmo valor que ele havia declarado em um documento no ano passado. O documento do Escritório de Ética Governamental adquire importância na medida em que o atual presidente não seguiu a longa tradição de divulgar seu imposto de renda, muito mais detalhados do que declarações como a entregue por Trump agora.