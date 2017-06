Brasil dá o troco na Bulgária e abre 3ª semana da Liga Mundial com vitória

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil abriu com vitória sua participação na terceira semana da Liga Mundial 2017. Jogando na cidade de Córdoba (Argentina) pela primeira rodada do Grupo G1, a seleção comandada pelo técnico Renan Dal Zotto derrotou a Bulgária, nesta sexta-feira (16), por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/19 e 25/22. Com o resultado o Brasil chegou aos 16 pontos na classificação geral do Grupo 1, com cinco vitórias e duas derrotas em sete jogos – foram 18 sets vencidos e 10 perdidos (média de 1,8). Curiosamente, uma das derrotas do Brasil havia sido para a própria Bulgária na segunda semana: 3 sets a 1. A França, com seis vitórias em sete jogos, lidera a chave. Brasil (anfitrião) e França já estão garantidos na fase final da Liga Mundial, a ser disputada entre 4 e 8 de julho em Curitiba. As outras quatro vagas para a disputa seguem indefinidas. Após a vitória desta sexta-feira, a seleção brasileira volta a entrar em quadra neste sábado (17), quando enfrenta a Argentina. O confronto contra os donos da casa acontece às 19h10 (horário de Brasília), também no Orfeo Superdomo, em Córdoba.