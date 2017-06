O prefeito Rildo Leonardi: hospitalizado (foto: Reprodução / Facebook)

Andreia Barreto Lima Leonardi, primeira-dama de Tibagi (região dos Campos Gerais do Paraná), foi presa nesta sexta-feira (16). Ela teria esfaqueado o marido, o prefeito Rildo Leonardi (PMDB). As informações são do G1.

Segundo a polícia, o crime aconteceu por volta das 4 horas desta sexta-feira. Leonardi foi atingido por uma facada no braço direito. Recebeu socorro e foi levado para um hospital da cidade. Depois, acabou transferido para Telêmaco Borba.

A Polícia não deu mais detalhes, nem afirmou em que circunstâncias a mulher teria esfaqueado o marido.