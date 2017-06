Bebê morre após esperar 15 horas por remoção

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de Mafra, no norte de Santa Catarina, investiga a morte de uma menina de um ano e 20 dias cuja transferência para um hospital de Joinville levou cerca de 15 horas. Duas ambulâncias estavam sem combustível. Heloísa Mathias Lisboa foi internada na quarta (7), no Hospital São Vicente de Paulo, em Mafra, com suspeita de pneumonia. Como o quadro se agravou, foi solicitada a sua transferência para Joinville. A vaga foi aprovada, mas as ambulâncias do Samu estavam sem combustível. A equipe médica do hospital e os pais da menina quiseram pagar, mas o Samu recusou. Alegou, segundo o boletim de ocorrência, que as ambulâncias não poderiam ser abastecidas por terceiros. Uma tentativa de transferência por helicóptero foi malsucedida pelo mau tempo. Uma ambulância de outra cidade acabou fazendo o transporte parcial, mas também não tinha combustível para ir a Joinville. Apenas após 15 horas, a menina pôde ser removida. A polícia investiga o caso.