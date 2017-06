Reforma em prédio incendiado em Londres usou material inflamável

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O revestimento escolhido para reforma do prédio que pegou fogo na quarta (14) em Londres, deixando ao menos 30 mortos, usava material mais barato e inflamável, revelou nesta sexta (16) o jornal britânico "The Guardian". John Cowley, diretor da empresa Omnis Exteriors, que forneceu o material para a reforma do edifício residencial em 2016, disse à publicação que a firma que conduziu as obras encomendou um composto de alumínio para revestimento que custa duas libras (R$ 8,40) a menos por metro quadrado que sua versão resistente a chamas.

A primeira-ministra Theresa May, acusada de inação após o incêndio, anunciou também nesta sexta um pacote de 5 milhões de libras (R$ 21 milhões) de ajuda aos residentes do prédio. A mandatária também visitou vítimas das chamas em um hospital. A polícia britânica, que nesta quinta (15) abriu um inquérito criminal para apurar as causas do incêndio, disse que não há indícios de que as chamas tenham sido provocadas de propósito e atualizou o número de mortos para 30. A contagem inclui uma pessoa que morreu no hospital. Os corpos das vítimas foram levados para um necrotério, mas outros permanecem no edifício, o que indica que o número de mortos deve aumentar. O tabloide britânico "The Sun" estima em 65 o total de mortos e desaparecidos. A primeira das vítimas a ser identificada é o refugiado sírio Mohamed Alhajali, 23. Continuam hospitalizadas 24 pessoas, incluindo 12 que estão na UTI.

MANIFESTAÇÕES

Centenas de manifestantes invadiram um prédio da prefeitura no distrito de Kensington e Chelsea aos gritos de "queremos justiça" antes de serem retirados pela polícia. Já a rainha Elizabeth 2ª e o príncipe William visitaram um centro de apoio às vítimas montado por voluntários na zona oeste de Londres. Ao sair do local, os membros da realeza se depararam com pedidos de ajuda. Um homem empunhava um cartaz de uma pessoa desaparecida e gritava que queria falar com a rainha sobre crianças perdidas. O edifício Grenfell Tower foi construído em 1974 e abrigava 120 apartamentos em 24 andares, com uma única escadaria. Ele está localizado na porção norte de Kensington, colado a Notting Hill, região rica de Londres.