Movimentos sociais fazem ato por 'Diretas' em Belo Horizonte

CAROLINA LINHARES BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo realizam na noite desta sexta-feira (16), em Belo Horizonte (MG), o ato "Minas pelas Diretas Já". Está previsto a apresentação de artistas mineiros como Fernanda Takai, Sérgio Pererê, Flávio Renegado e outros. Também participam Ciro Gomes (PDT), José Eduardo Cardozo (PT), Nilmário Miranda (PT), Guilherme Boulos (líder do MTST) e outras lideranças de esquerda. O ato teve concentração no início da noite na praça Afonso Arinos e partiu pela avenida Afonso Pena até a praça da Estação, onde as falas de lideranças no carro de som começaram por volta das 20h. O movimento é organizado também pela UNE (União Nacional dos Estudantes), que realiza seu congresso na capital mineira. Durante a noite, ônibus com caravanas de estudantes desembarcaram no centro de Belo Horizonte. A organização do congresso estima em 40 mil o público da UNE no ato. A Polícia Militar não divulga estimativa.