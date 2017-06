Em reedição de final carioca, equipes buscam regularidade no Brasileiro

MARCOS PEREIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Flamengo e Fluminense se reencontram neste domingo (18), às 16h, no Maracanã, na oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Até agora, em 2017, o time rubro-negro tem levado a melhor, pois se sagrou campeão carioca com duas vitórias sobre o arquirrival na decisão. Mas o jogo dessa vez está a recuperação no Brasileiro. O time dirigido por Zé Ricardo ainda não convenceu desde a eliminação na Taça Libertadores da América. Com duas vitórias em sete partidas, a equipe vinha sofrendo pressão da torcida, mas parece ter feito as pazes depois de bater a Ponte Preta na inauguração da Ilha do Urubu. No Fluminense, a estabilidade também está longe de chegar. O time de Abel Braga perdeu as duas últimas partidas -Grêmio e Palmeiras- e não vence há três rodadas. Mas por causa do bom começo ao ganhar nas duas primeiras rodadas, ainda está entre os dez mais bem colocados. Para o clássico, o Flamengo terá a volta do lateral-esquerdo Trauco e do centroavante Guerrero, após defenderem a seleção peruana em amistosos. Com isso, Renê e Leandro Damião, que marcou dois gols nos últimos dois jogos, vão para o banco de reservas. Zé Ricardo ainda tem duas dúvidas para o confronto. O zagueiro Juan ainda será reavaliado depois do desgaste sofrido diante da Ponte e pode ceder sua vaga a Rafael Vaz. No meio-campo, William Arão pode retomar seu lugar no time em lugar de Cuéllar. No Fluminense, a novidade é a volta de Orejuela, que defendeu o Equador em amistosos, no lugar de Norton. Wellington Silva, que só atuou na estreia e está fora há seis jogos por causa de uma lesão muscular, também pode retornar ao ataque. Nas demais posições não deve haver novidade em relação ao time que perdeu por 2 a 0 para o Grêmio no Maracanã. FLUMINENSE Júlio César; Lucas, Reginaldo, Henrique, Léo; Orejuela, Wendel, Gustavo Scarpa; Richarlison, Henrique Dourado, Calazans (Wellington Silva). T.: Abel Braga FLAMENGO Thiago; Rodinei, Réver, Juan (Rafael Vaz), Trauco; Márcio Araújo, William Arão (Cuéllar), Diego; Vinícius Jr., Guerrero, Everton. T.: Zé Ricardo Estádio: Maracanã Horário: 16h deste domingo Juiz: Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP)