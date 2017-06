Movimentos sociais fazem ato por eleições diretas em Belo Horizonte

CAROLINA LINHARES BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo realizam na noite desta sexta-feira (16), em Belo Horizonte (MG), o ato "Minas pelas Diretas Já". O movimento também é organizado pela UNE (União Nacional dos Estudantes), que realiza seu 55º Congresso na capital mineira. A presidente da entidade, Carina Vitral, estimou em 40 mil o público na praça da Estação. A Polícia Militar não divulgará estimativa. Participam Ciro Gomes (PDT), José Eduardo Cardozo (PT), Nilmário Miranda (PT), Gulherme Boulos (líder do MTST) e outras lideranças de esquerda. Ex-ministro de Dilma Rousseff, Cardozo afirmou à imprensa que "a democracia é o detergente que pode limpar essa sujeirada". Ele defende as eleições diretas como única saída para a "crise econômica e constitucional" e afirmou que Dilma também apoia os atos pelo país. O pré-candidato à Presidência Ciro Gomes discursou sobre a política atual "de vexame, roubalheira e impunidade". "Só com um milagre é possível mudar esse caminho de tragédia. É preciso que o povo ocupe a rua e diga a Brasília: chega, não aceitamos mais, o golpe já passou de qualquer limite", disse. Em entrevista, Ciro afirmou ainda que o ato é essencial e que a única saída é a manifestação. "O povo precisa se agigantar nesse momento." Sobre eleições, disse que "o Brasil não precisa de Fulano ou Beltrano, mas de um projeto, que vou ajudar a construir". O evento teve shows de cantores mineiros, como Fenanda Takai e Erika Machado, que cantaram por volta das 21h. Flávio Renegado encerraria a noite. Cerca de 30 artistas foram anunciados pela organização. O ato teve concentração no início da noite na praça Afonso Arinos e partiu pela avenida Afonso Pena até a praça da Estação, onde as falas de lideranças no carro de som começaram por volta das 20h. "Faltava Minas para fazer esse ato artístico e cultural. E teve ainda uma passeata com essa apoteose", disse Carina. Durante a noite, ônibus com caravanas de estudantes desembarcaram no centro de Belo Horizonte.