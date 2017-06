Há quatro rodadas sem ganhar, Botafogo visita a Chapecoense

MARCOS PEREIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo enfrenta a Chapecoense neste domingo, às 16h, na Arena Condá, precisando reencontrar o futebol que apresentou no começo da temporada 2017. Depois de encantar nas primeiras etapas da Libertadores e começar o Campeonato Brasileiro embalada, a equipe carioca caiu de rendimento, especialmente no ataque, e não vence há quatro rodadas. A má fase começou com um empate sem gols diante do Flamengo. Depois, vieram uma derrota para o Santos e empates contra Coritiba e Vitória. Com isso, o Botafogo caiu das primeiras colocações, estacionou nos 9 pontos e não figura nem mais na primeira parte da tabela de classificação. A má fase coincide com a ausência do meia Camilo, que está afastado há quatro partidas por causa de dores no ombro direito e nas costas. Mas não será dessa vez que ele poderá reforçar o time. Em compensação, o atacante Guilherme está recuperado de uma lesão muscular e é opção para as vagas de Roger e Pimpão. O argentino Montillo também poderá enfrentar a Chapecoense. Se o ataque era uma preocupação para o técnico Jair Ventura, nas últimas duas partidas ele voltou a funcionar. Foram quatro gols, mas que não resultaram em mais que dois pontos na tabela. No jogo passado, diante do Vitória, o Botafogo chegou até a abrir 2 a 0 de vantagem, mas sofreu o empate no segundo tempo. Já a Chapecoense está em um momento bem mais precioso. A equipe catarinense vem de uma vitória em casa sobre o Vasco e ocupa a quarta colocação no campeonato. Diante de sua torcida, ganhou de Palmeiras, Avaí e Vasco, mas foi goleada pelo Grêmio. Para encarar o Botafogo, o único desfalque será o atacante Rossi, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo. O substituto dele será Osman. CHAPECOENSE Jandrei; Apodi, Douglas Grolli, Lucas Otávio, Reinaldo; Andrei Girotto, Luís Antonio, Seijas; Arthur, Wellington Paulista, Osman. T.: Vágner Mancini BOTAFOGO Gatito Fernández; Arnaldo, Joel Carli, Rabello, Victor Luís; Bruno Silva, Rodrigo Lindoso, João Paulo, Montillo; Pimpão, Roger. T.: Jair Ventura Estádio: Arena Condá, em Chapecó (SC) Horário: 16h deste domingo Juiz: Marcelo Aparecido de Souza (SP)