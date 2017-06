Diego Souza volta da seleção para defender o Sport contra o Vitória

MARCOS PEREIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o reforço de Diego Souza, o Sport enfrenta o Vitória neste domingo, às 19h, na Ilha do Retiro, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O meia-atacante desfalcou o time pernambucano nas últimas três rodadas para defender a seleção brasileira e voltou prestigiado após marcar dois gols no amistoso contra a Austrália. Se na seleção Diego Souza tem atuado como centroavante -e virou um dos favoritos para uma das vagas do ataque na Copa de 2018-, no Sport ele tem que ajudar na criação de jogadas, como já frisou o técnico Vanderlei Luxemburgo. A dupla de ataque será formada por Osvaldo e André. Além de Diego Souza, a Ilha do Retiro é outro grande trunfo para o Sport. Foi em seu estádio que a equipe rubro-negra conquistou seus oito pontos no Brasileiro -vitórias sobre Grêmio e Flamengo e empates diante de Cruzeiro e São Paulo. Como visitante, porém, o time de Luxemburgo é um fiasco e perdeu seus três jogos (Ponte Preta, Avaí e Vasco). Apesar da volta de seu craque, o Sport terá desfalques. O volante Ronaldo, o meia-atacante Thomás e o atacante Rogério sentiram pequenas lesões e estão fora do confronto nordestino. Pelo lado do Vitória, os problemas são grandes. O meia-atacante Gabriel Xavier foi expulso diante do Botafogo e não poderá atuar no Recife. O substituto dele deve ser Cleiton Xavier. Em compensação, Willian Farias cumpriu suspensão e volta ao meio-campo da equipe baiana em lugar de Filipe Soutto. O Vitória entra em campo motivado pela boa campanha desde que o técnico Alexandre Gallo assumiu o comando. Nas últimas duas partidas foram quatro pontos somados -vitória sobre o Atlético-MG e empate contra o Botafogo. Mesmo assim, o time rubro-negro figura na zona de rebaixamento, com 5 pontos somados na antepenúltima colocação. SPORT Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Durval, Sander; Patrick, Rithely, Fabrício (Marquinhos), Diego Souza, Osvaldo e André. T.: Vanderlei Luxemburgo VITÓRIA Fernando Miguel; Patric, Kanu, Fred, Thallyson; Willian Farias, Uillian Correia, Cleiton Xavier (Yago); David, Kieza, Neílton. T.: Alexandre Gallo Estádio: Ilha do Retiro, em Recife (PE) Horário: 19h deste domingo Juiz: André Luiz de Freitas Castro (GO)