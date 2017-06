Flamengo jogará em dia de Libertadores no mata-mata da Sul-Americana

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Conmebol divulgou nesta sexta-feira (16) as datas e os horários da primeira fase de mata-mata da Copa Sul-Americana. O destaque fica por conta do Flamengo, que fará seus dois jogos contra o Palestino-CHI em dias à parte (5 de julho e 9 de agosto), reservados para jogos da Copa Libertadores. O motivo é evitar um conflito de datas por causa do duelo com o Santos, na Copa do Brasil. O jogo de ida do Sport contra o Arsenal-ARG também acontecerá em uma "data de Libertadores": 6 de julho. Além de Flamengo e Sport, outros quatro brasileiros estão na disputa pelo título da Sul-Americana: Chapecoense, Corinthians, Fluminense e Ponte Preta. Confira as datas (horários de Brasília): JOGOS DE IDA 27/06 (terça-feira) 21h45 - Fuerza Amarilla-EQU x Independiente Santa Fe-COL 28/06 (quarta-feira) 19h15 - Defensa y Justicia-ARG x Chapecoense 21h45 - Patriotas-COL x Corinthians 29/06 (quinta-feira) 19h15 - Ponte Preta x Sol de América-PAR 21h45 - Racing-ARG x Independiente Medellín-COL 21h45 - Fluminense x Universidad Católica-EQU 05/07 (quarta-feira) 21h45 - Palestino-CHI x Flamengo 06/07 (quinta-feira) 21h45 - Sport x Arsenal-ARG 11/07 (terça-feira) 19h15 - Huracán-ARG x Libertad-PAR 21h45 - Oriente Petrolero-BOL x Atlético Tucumán-ARG 21h45 - Cerro Porteño-PAR x Boston River-URU 12/07 (quarta-feira) 19h15 - Bolívar-BOL x LDU-EQU 21h45 - Independiente-ARG x Deportes Iquique-CHI 21h45 - Nacional-PAR x Olimpia-PAR 13/07 (quinta-feira) 19h15 - Nacional Potosí-BOL x Estudiantes-ARG 21h45 - Deportivo Cali-COL x Junior Barranquilla-COL JOGOS DE VOLTA 25/07 (terça-feira) 19h15 - Chapecoense x Defensa y Justicia-ARG 21h45 - Independiente Santa Fe-COL x Fuerza Amarilla-EQU 26/07 (quarta-feira) 19h15 - Sol de América-PAR x Ponte Preta 19h15 - Universidad Católica-EQU x Fluminense 21h45 - Boston River-URU x Cerro Porteño-PAR 21h45 - Corinthians x Patriotas-COL 27/07 (quinta-feira) 19h15 - Arsenal-ARG x Sport 21h45 - Independiente Medellín-COL x Racing-ARG 01/08 (terça-feira) 19h15 - Libertad-PAR x Huracán-ARG 21h45 - Atlético Tucumán-ARG x Oriente Petrolero-BOL 02/08 (quarta-feira) 19h15 - LDU-EQU x Bolívar-BOL 21h45 - Deportes Iquique-CHI x Independiente-ARG 21h45 - Olimpia-PAR x Nacional-PAR 03/08 (quinta-feira) 19h15 - Estudiantes-ARG x Nacional Potosí-BOL 21h45 - Junior Barranquilla-COL x Deportivo Cali-COL 09/08 (quarta-feira) 21h45 - Flamengo x Palestino-CHI