Tempo segue estável; nova frente fria chega no domingo

Frente fria que chega no domingo pode trazer chuvas (foto: Franklin de Freitas)

Neste sábado um sistema de baixa pressão se desloca pelo centro da Argentina. No sul do Brasil apenas da região de fronteira com o Uruguai há possibilidade de chuva, enquanto que o tempo segue estável nos demais setores do sul do país. Com isto, no Paraná, mais um dia de tempo estável e com ventos predominando do quadrante norte, favorecendo para temperaturas em média mais elevadas em relação aos últimos dias. Pode ocorrer formação de nevoeiros em pontos isolados do Sul e dos Campos Gerais pela manhã.

No domingo as temperaturas ainda ficam amenas, mas, mais uma vez, amanhece com nevoeiros entre o sul, centro e leste do Paraná. Sem previsão de geadas.

Ao longo do domingo uma frente fria avança pela região sul do país e, principalmente, no Rio Grande do Sul a instabilidade aumenta com previsão de chuvas. No Paraná fica mais quente e faz um pouco de calor no oeste e norte, sendo que no setor oeste do período da tarde para noite há previsão de chuva.

O sistema frontal chega a região oeste do Estado para o final do dia e madrugada de segunda-feira. Nas demais regiões paranaenses aumenta a nebulosidade a partir da tarde e também fica mais quente no período.