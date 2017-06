Cristiano Ronaldo pode custar R$ 737 milhões a interessados, diz jornal

O Real Madrid não parece estar disposto a facilitar a vida de Cristiano Ronaldo caso o português mantenha a decisão de deixar o clube, notícia dada pela imprensa europeia na última sexta-feira (16). O time espanhol até poderia liberar o atacante caso alguém pague 200 milhões de euros (R$ 737 milhões), segundo o jornal Marca. Atualmente, a cláusula de rescisão de Cristiano Ronaldo é de 1 bilhão de euros (R$ 3,6 bilhões) colocada em seu contrato desde 2009.

Mas, o Real Madrid sabe que a cifra é inacessível para qualquer clube. Apesar de aguardar o término da Copa das Confederações, que se inicia neste sábado, para resolver a situação, o Real sabe que Manchester United e PSG poderiam oferecer o valor pedido para contar com o atacante português. Os chineses também poderiam pagar o montante, mas na Espanha, ninguém considera que Cristiano tope ir para a Ásia no momento. Além de lucrar com a venda, o Real ainda teria mais 200 milhões de euros (R$ 737 milhões) de economia. Afinal, Cristiano tem contrato até 2021 e recebe 50 milhões de euros (R$ 184 milhões) por temporada.