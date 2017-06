Galisteu divide palco de musical com o filho, Vittorio

DIEGO BARGAS SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Longe da TV aberta, onde fez sua fama, Adriane Galisteu, 44, tem emplacado trabalhos consecutivos no teatro. Depois de meses em "Tróilo e Créssida", de William Shakespeare, sob direção de Jô Soares, ela está agora no musical "A Bela Adormecida", superprodução com direção de Billy Bond baseada na animação da Disney de 1959. É seu primeiro infantil. Galisteu vive a vilã Malévola, que Angelina Jolie interpretou no filme de 2014. A versão recente da personagem, no entanto, não foi inspiração. "Ela, no filme, é doce. Eu faço a bruxa horrorosa. É uma delícia. Toda mulher tem um lado bruxa." No filme, uma das filhas de Jolie, Vivienne, na época com 5 anos, faz uma participação especial. Nisso a versão de Hollywood influenciou o musical: Adriane levou para o palco o filho, Vittorio, que completa sete anos em agosto. "Achei que ele fosse fazer uma vez e desistir, mas ele gostou da brincadeira", diz. "Ele entende que é teatro, do jeito dele, claro, e fica espiando as outras cenas quando não está no palco." Segundo Galisteu, ainda não dá para saber se o filho vai seguir a carreira artística. "Ele também quer ser jogador de futebol, de tênis...", revela. A Bela Adormecida, em cartaz no Teatro Opus (Shopping Villa-Lobos, Av. das Nações Unidas, 4777), sábados e domingos às 16h, ingressos entre R$ 140 e R$ 80 (inteira). Até 2 de junho.