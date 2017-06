PRF apreende 2.400 munições, oito pistolas e 686 quilos de maconha

PRF: motorista desobedeceu ordem de parada e tentou fugir (foto: PRF/divulgação)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 2,4 mil munições, oito pistolas e 686 quilos de maconha na tarde desta sexta-feira (16) em Alto Paraíso (região Noroeste. Todas as oito pistolas são de calibre 9 milímetros. Do total de munições, 2.300 são de calibre 9 milímetros e as outras cem, de calibre 380.

O motorista de um automóvel Chevrolet Prisma que transitava pela BR-487 desobedeceu a ordem de parada dos agentes da PRF. Seguido pelos policiais rodoviários federais, ele transitou em alta velocidade e pela contramão, até perder o controle do veículo, rodar e colidir contra uma mureta de concreto.

Na sequência, o motorista fugiu a pé, em meio a uma área de mata. Dentro do Prisma, a equipe da PRF encontrou as armas, munições e 364 quilos de maconha. Enquanto os agentes da PRF faziam buscas pela mata, um segundo veículo, modelo Volkswagen Polo, foi encontrado escondido no local. Dentro dele havia outros 322 quilos de maconha.

O Polo tinha ainda alerta de roubo, registrado em janeiro de 2016 no município de Porto Alegre (RS). A PRF encaminhou a ocorrência para a Delegacia da Polícia Civil em Xambrê.