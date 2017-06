Rainha pede um minuto de silêncio às vítimas do incêndio de Londres

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durante a cerimônia anual "Trooping the Colour", que celebra o aniversário da rainha Elizabeth (que completou 91 anos em abril), a monarca pediu um minuto de silêncio em homenagem as vítimas do incêndio que atingiu um prédio residencial em Londres, na quarta-feira (14). A rainha declarou que o clima nacional é de tristeza, mas que o Reino Unido é resoluto diante da adversidade. A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse que receberá os sobreviventes do incêndio em sua residência oficial, em Downing Street. O anúncio foi feito por um porta-voz um dia depois que May foi interpelada por moradores durante uma visita a um bairro a oeste de Londres. Alguns manifestantes chegaram a gritar "vergonha de você".