Equipe da TV Aratu é agredida em feira de Salvador

MARTHA ALVES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma equipe de reportagem da TV Aratu (afiliada do SBT) foi agredida e teve os equipamentos danificados no mercado do peixe da feira de São Joaquim, em Salvador, na manhã da última sexta-feira (16). A jornalista Ticiane Bicelli fazia uma reportagem sobre a cobrança diferenciada no uso do banheiro do local. Ela estava em frente a um dos dois banheiros, que tinha um cartaz colado na porta informando que o "número um" (urinar) custa R$ 0,50 e o "número dois" (defecar) sai por R$ 1,00. Uma mulher se aproximou, começou a discutir e agrediu a repórter. Ticiane disse, em reportagem para a TV Aratu, que pediu para gravar com uma funcionária que faz a cobrança pelo serviço. "Ela reagiu de forma agressiva, mas ficou por aí", falou a repórter. A mãe da funcionária, que cobra pelo uso do banheiro, trabalha em um boxe ao lado interveio e pediu para a equipe não gravar com a filha. Ticiane falou que a mulher começou a reagir de forma "alterada, muito grosseira e começou a gritar com a nossa equipe, comigo". O cinegrafista Liberato Santana disse que foi muito rápido quando mãe e filha "avançaram" em cima da repórter. Ele falou que ficou tentando tirar com uma mão pois estavam apenas os dois na reportagem. "Eu tentando tirar, eu tentando tirar, foi uma agonia", disse Santana, que também sofreu arranhões. Os feirantes separaram a briga e a abrigaram Ticiane em um boxe até a chegada da polícia. As duas mulheres foram levadas à delegacia e liberadas depois de prestar depoimento. A equipe de reportagem também prestou depoimento e Ticiane fez exame de corpo de delito. Em um programa da emissora, a repórter mostrou as marcas da agressão: uma mordida no braço e arranhões no pescoço. "Estou com a cabeça machucada porque levei muitos socos na cabeça, pescoço e costas", disse Ticiane. Na confusão, o microfone da repórter e o LED da câmera do cinegrafista da TV Aratu também foram danificados. No entanto, as imagens da agressão foram gravadas.