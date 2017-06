Marco Aurélio nega envio de caso de Aécio ao plenário do STF

Aécio: pedido de prisão de tucano será avaliado pelos cinco ministros que compõem a primeira turma do STF na terça-feira (20) (foto: Agência Brasil)

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Marco Aurélio Mello negou solicitação feita pela defesa do senador afastado Aécio Neves (PSDB-MG) para que o pedido de prisão contra o parlamentar fosse analisado pelos 11 ministros no plenário do tribunal. Com a decisão, fica mantida a previsão de que o pedido de prisão contra Aécio, protocolado pela PGR (Procuradoria Geral da República), seja avaliado na próxima terça-feira (20) pelos cinco ministros que compõem a primeira turma do STF. O trecho do despacho de Marco Aurélio tornado público pelo STF no sistema de acompanhamento processual diz que "o desfecho desfavorável a uma das defesas é insuficiente ao deslocamento" do inquérito para o plenário. Os advogados de Aécio também haviam pedido mais dez dias para apresentar defesa acerca de uma fotografia retirada pela Procuradoria-Geral da República de uma rede social na qual Aécio aparece conversando em sua casa com líderes do PSDB já depois de afastado do mandato parlamentar. O ministro Marco Aurélio também negou o pedido e disse que o alegado "fato novo" poderá "ser alvo de esclarecimentos da defesa a serem juntados ao processo, presente o princípio da ampla defesa".