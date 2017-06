Sete soldados dos EUA ficam feridos em ataque reivindicado pelo Talebã no Afeganistão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos um afegão foi morto e sete militares dos EUA ficaram feridos neste sábado (17) em um ataque a uma base no Afeganistão, disse à agência Reuters um oficial americano. Mais cedo, havia sido divulgado que os soldados dos EUA haviam sido mortos, mas um porta-voz americano afirmou que a informação estava errada. Segundo a Reuters, os sete soldados feridos foram removidos do acampamento Shaheen, sede do 209º Corpo do Exército afegão em Mazar-i-Sharif, no norte do país. O grupo extremista Talebã assumiu a autoria do ataque, mas atribuiu o ato a um "soldado afegão patriótico". Ainda não se sabe se o autor do ataque sobreviveu.