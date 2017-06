Falta uma semana para a festa da colônia japonesa em Curitiba

(foto: Franklin de Freitas/Arquivo)

O Imin Matsuri 2017 , a festa da imigração japonesa no Brasil, acontece dias 24 e 25 de junho (sábado e domingo), no Expo Renault Barigui. O evento acontece das 10h às 21h no sábado e das 10h às 18h no domingo. Os ingressos custam R$ 7 para um dia ou R$ 10 no combo para os dois dias do festival.

As atrações do palco terão início às 12h30 tanto no sábado quanto no domingo. Shows de taikô, apresentações de danças folclóricas e clássicas japonesas, karaokê (canção japonesa), desfile de quimono (trajes típicos) e demonstrações de artes marciais farão parte da programação das atrações artísticas e culturais.

Este ano o evento contará com duas atrações principais. No sábado, acontecerá a apresentação da cantora japonesa Mariko Nakahira. Já no domingo, é a vez do renomado músico Yuzo Akahori animar o público com seu repertório de shamisen.

Praça de Alimentação

Uma das áreas mais gostosas do matsuri é a grandiosa praça de alimentação. Na 27ª edição do evento, os visitantes contarão com uma boa variedade de pratos. Yakisoba, Gengiskan, Udon, Karê, Tachanpon, Gyoza, Takoyaki, Sushi, Yakibifun, Sukiyaki, Lamen, Dorayaki, Mandyu, são alguns dos pratos que farão parte do cardápio da festa.

Feira de Artesanato

Os visitantes também poderão fazer comprinhas de artigos tipicamente japoneses nos estandes reunidos dentro do evento. Cerâmicas, CDs e DVDs de música, dorama e shows, origamis, amuletos de sorte e proteção (omamori), botons, touquinhas, pelúcias, espadas decorativas e utensílios para o lar são algumas das opções disponíveis.

Imin Matsuri 2017 cartaz do evento

Serviço

27º Imin Matsuri

Dias 24 e 25 de junho (sáb e dom)

Das 10h às 21h (sáb) e das 10h às 18h (dom)

Ingressos a R$7 (um dia) ou R$10 (combo)

Expo Renault Barigui