Festas da Tainha movimentam Guaratuba e Paranaguá

Estrutura da Festa da Tainha em Paranaguá de 2016 (foto: PMP)

A governadora em exercício Cida Borghetti visita neste sábado (17), a 14ª edição da Festa da Tainha de Guaratuba. A festa foi aberta na quarta-feira (14) e vai até o domingo (18). Depois, começa a Festa Nacional da Tainha de Paranaguá.

A festa gastronômica de Guaratuba está em sua 14ª edição. Além da Tainha, prato típico da festa, em todos os dias da festa haverá música ao vivo acompanhando o almoço e o jantar.

Parte da arrecadação da festa é tradicionalmente repassada para as crianças assistidas pela Entidade Tumy e neste ano, a arrecadação do binguinho e do show de prêmios, que acontece no domingo (18), será repassada para a Associação de Pais, Amigos e Deficientes Visuais de Guaratuba (APADVG).

A Festa da Tainha é uma comemoração dos pescadores pela chegada da tainha nas praias do Paraná, que se intensifica em junho.

Paranaguá — Com o objetivo de viabilizar a animação musical da 7ª Festa da Tainha e do Aniversário de Paranaguá foi firmado termo de cooperação entre a Prefeitura de Paranaguá e a empresa Centro de Eventos Morro do Cristo, de Curitiba.

O objetivo específico é obter junto à iniciativa privada, a disponibilização de artistas ou grupos musicais para animarem a Festa Nacional da Tainha no dia 21 de junho de 2017 e a Feira das Nações, juntamente com a festividade do aniversário da cidade, nos dias 27, 28 e 29 de julho do mesmo ano, mediante Termo de Cooperação regido pela Lei Municipal 3.650/2017.

Está confirmado o show do artista Luan Santana na abertura da Festa da Tainha, no próximo dia 21 de junho, a partir das 22h. Show gratuito para toda a população e visitantes.

De acordo com o edital também estão confirmados os seguintes shows:

- Cabaré (Leonardo e Eduardo Costa) – Festa das Nações, no dia 27 de julho de 2017, às 22:00 horas;

- Thaeme & Thiago – Festa das Nações, em comemoração ao Aniversário do município, no dia 28 de julho de 2017, às 23:30 horas;

- André Valadão – Festa das Nações, no dia 29 de Julho de 2017, às 20:00 horas.