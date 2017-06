Paraná lança Plano Estadual de controle da poluição do ar

A governadora em exercício Cida Borghetti assina nesta segunda-feira (19), no Gabinete de Gestão e Informação do Palácio Iguaçu, às 11 horas, a resolução conjunta entre a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) que cria o Plano Estadual de Controle da Poluição do Ar e de Proteção da Atmosfera (Proepar).

No plano, estão especificadas oito ações que irão contribuir para a melhoria no controle de emissões atmosféricas. Com isso, o Paraná será o segundo estado brasileiro a adotar padrões mais restritivos para a emissão de poluentes de acordo com os padrões exigidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

SERVIÇO: Criação do Plano Estadual de Controle da Poluição do Ar e de Proteção da Atmosfera.

Data: 19 (segunda-feira).

Horário: 11 horas.

Local: Gabinete de Gestão e Informação (GGI) – Palácio Iguaçu – 2º andar.

Endereço: Praça Nossa Senhora da Salette – Centro Cívico – Curitiba – PR.