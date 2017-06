Se fosse uma cidade, CIC seria a nona mais populosa do Paraná

(foto: Reprodução/Ippuc)

Um bairro com nome de cidade e que está entre os dez maiores municípios paranaenses em número de habitantes. A Cidade Industrial de Curitiba (CIC), concebida em meados dos anos 70 para impulsionar a economia da capital, dá nome ao bairro e também à maior regional da cidade em extensão territorial.

O bairro CIC é o mais populoso da capital. Há 186.083 moradores, segundo estimativas de 2016 do Banco de Dados do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc). Na contagem do Censo 2010, do IBGE, havia 172.822 pessoas vivendo no bairro.

Em volume de gente, o bairro CIC tem mais moradores que as cidades de Guarapuava, a nona maior do Paraná em população, com 179.256 habitantes; Paranaguá (décima maior, com 151.829 habitantes); e as vizinhas Araucária (135.459) e Pinhais (128.256).

Praticamente uma década antes da implantação, na região, do que seria o novo distrito industrial de Curitiba, foi inaugurada, em 1966, a Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, primeiro Conjunto Habitacional de Curitiba e do Paraná, implantado pela Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab-CT).

A partir do projeto do arquiteto Alfred Willer, primeiro diretor-técnico da Cohab, foram construídas 2,1 mil casas em um terreno de 800 mil metros quadrados para resolver a questão das ocupações irregulares da época. Atualmente a população estimada da Vila Nossa Senhora da Luz é de 20 mil pessoas.

Rua da Cidadania

Para melhorar o atendimento à população da região, a CIC conta um projeto inovador de Rua da Cidadania, feito com base em estruturas de contêineres, modulares, que serão instalados na área central da Vila Nossa Senhora da Luz. A nova Rua da Cidadania irá levar serviços à única das administrações regionais que não conta com equipamentos deste tipo.

Atualmente, a Administração Regional da CIC funciona na Rua Manoel Waldomiro de Macedo, 2470, em um imóvel alugado. A Rua da Cidadania deverá ocupar um espaço ocioso que gerava insegurança na região da Vila Nossa Senhora da Luz. O projeto prevê a integração dos equipamentos públicos existentes na área, entre eles o Farol do Saber Frei Miguel Bottacin, o CRAS Nossa Senhora da Luz e a Escola Municipal Albert Schweitzer, bem como a incorporação da estrutura do Centro Cultural CIC, construção que não foi finalizada pela gestão anterior.

“Ideia foi fazer um projeto no limite da sustentabilidade. Se em algum momento, no futuro, for necessário dar novo uso ao espaço, a estrutura poderá ser realocada”, explicou o autor do projeto, arquiteto João Guilherme Dunin, do setor de Projetos Especiais do Ippuc.

Foram estabelecidos módulos para cada função da Rua da Cidadania, que ocupará uma área aproximada de 3,5 mil m². A estrutura de atendimento estará em contêineres de 40 pés. Serão 110 contêineres em três pavimentos, onde estarão os núcleos das secretarias municipais, serviços estaduais, sanitários, lanchonete e toda a estrutura de administrativa da regional.

O equipamento também irá integrar as duas ruas principais (David Xavier da Silva e Orlando Luís Lamarca) do entorno da Praça Enoch Araújo Ramos, ligando duas partes da Vila Nossa Senhora da Luz, hoje divididas por uma barreira topográfica.

O ginásio da Rua da Cidadania será o Pavilhão do Skate, equipado com pistas para a prática das modalidades street e vertical com diferentes graus de dificuldade.

Serviços

O administrador regional da CIC é Raphael Keiji Assahida. O telefone de atendimento é o 3212-1553 e o e-mail: arcicsgm@sgm.curitiba.pr.gov.br. Acesse a lista de serviços oferecidos na regional: http://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/cic-administracao-regional/85