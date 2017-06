Após falir, Parma volta à Série B do Campeonato Italiano

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois anos após falir e ter de recomeçar sua trajetória na quarta divisão da Itália, o Parma conseguiu mais um acesso neste sábado (17). O time ganhou da Alessandria por 2 a 0, na final dos playoffs de acesso para a Série B, e deu mais um passo para tentar retornar o mais breve possível à primeira divisão do Calcio. Neste sábado, Manuel Scavone e Manuel Nocciolini garantiram o triunfo e o acesso do Parma, que se junta a Cremonese, Venezia e Foggia na próxima Série B. O jogo final foi disputado no campo neutro do estádio Artemio Franchi, em Florença. Em junho de 2015, o clube que já teve Adriano, Buffon e Crespo, entre outros, foi relegado à quarta divisão do país por estar imerso em sua pior crise financeira da história. Em abril do ano seguinte, o Parma venceu o seu grupo na Série D -última divisão profissional do país- e foi um dos promovidos à terceirona. Neste ano, acabou em segundo lugar do grupo B, dez pontos atrás do promovido Venezia. Nos playoffs, superou Lucchese e Pordenone antes de ganhar a final da Alessandria.e Pordenone antes de ganhar a final da Alessandria.