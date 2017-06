Estudantes de Curitiba têm aulas práticas sobre uso do cinto

(foto: Divulgação/Eptran)

Durante todo o mês de junho os agentes da Escola Pública de Trânsito de Curitiba (Eptran) farão atividades práticas nas escolas municipais e CMEIs (creches) sobre a importância do uso de equipamentos de retenção nos carros, como cadeirinhas, cinto de segurança e assentos de elevação.

As ações fazem parte do Projeto Trânsito com Educação, que é desenvolvido em dez escolas municipais, uma de cada Administração Regional da cidade, e em três Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) até novembro.

Em junho o foco é nos equipamentos de segurança para as crianças. Todas as atividades são feitas com o apoio da equipe pedagógica das escolas. “Fazemos uma primeira parte teórica, na sala de aula, e depois os estudantes seguem para o pátio da escola, onde as viaturas da Setran estão estacionadas”, disse Jucélia de Fátima Valle, coordenadora de projetos da Eptran.

Nas viaturas é feita a parte prática da atividade e os estudantes aprendem qual a forma correta de utilizar os equipamentos. O objetivo é conscientizar os alunos sobre a importância de cintos de segurança, cadeirinhas e assentos de elevação e tornar um hábito a utilização dos equipamentos, independentemente da distância do percurso.

As atividades já foram feitas na Escola Municipal São Mateus do Sul, no Pinheirinho, Escola Municipal Vila Torres, no Rebouças, Escola Municipal Professora Rejane Silveira Sachette, no Sítio Cercado, e Escola Municipal Presidente Pedrosa, na Vila Izabel.

Certificados

O objetivo do Trânsito com Educação é criar nas crianças o conceito de cidadania no trânsito, apresentar os direitos e deveres de pedestres, ciclistas, passageiros ou motoristas, e como ter um comportamento seguro no trânsito. As atividades vão envolver cerca de duas mil crianças, desde a educação infantil até o 5º ano do ensino fundamental.

No final do ano, as crianças vão receber uma carteirinha como certificado de conclusão do curso. Na carteirinha estará descrito Agente de Mobilidade Consciente. O projeto Trânsito com Educação é uma parceria da Setran com a Secretaria Municipal da Educação. Além dos agentes de trânsito, as atividades envolvem os servidores da Educação.

Calendário

Próximas atividades práticas com cadeirinhas, cinto de segurança e assentos de elevação:

19/06 - Escola Municipal CEI Eva da Silva, Capão da Imbuia

20/06 - Escola Municipal Professor Ricardo Krieger, Boa Vista

21/06 - Escola Municipal Presidente Pedrosa, Vila Izabel

22/06 - Escola Municipal Paranavaí, Xaxim

27/06 - Escola Municipal Governador Leonel de Moura Brizola, Tatuquara

28/06 - Escola Municipal Joaquim Távora, CIC

Escolas e CMEIs que participam do Trânsito com Educação:

Regional Pinheirinho - Escola Municipal São Mateus do Sul (Rua Orestes Códega, 489, Pinheirinho)

Regional Boa Vista - Escola Municipal Professor Ricardo Krieger (Rua Maria Geronasso do Rosário, 346, Boa Vista)

Regional Santa Felicidade - Escola Municipal CEI Prof.ª Lina Maria Martins Moreira (Rua Luiz Ronaldo Canalli, 3.280, Campo Comprido)

Regional Tatuquara - Escola Municipal Governador Leonel de Moura Brizola (Rua Antônio Zanon, 21, Tatuquara)

Regional Cajuru - Escola Municipal CEI Eva da Silva (Rua Frederico Stadler Junior, 1.670, Capão da Imbuia)

Regional Boqueirão - Escola Municipal Paranavaí (Rua Pedro Siemens, 691, Xaxim)

Regional CIC - Escola Municipal Joaquim Távora (Rua Angelina Turesso Cavalim, 90, CIC)

Regional Bairro Novo - Escola Municipal Prof.ª Rejane Maria Silveira Sachette (Rua Nova Aurora, 1.000, Sítio Cercado)

Regional Matriz - Escola Municipal Vila Torres (Rua Chile, 836, Rebouças)

Regional Portão - Escola Municipal Presidente Pedrosa (Rua Bororós, 1.225, Vila Izabel)

CMEIs

Regional Boa Vista - CMEI Abaeté (Rua Marechal Anor Teixeira dos Santos, 680 - Cj. Abaeté, Boa Vista)

Regional Boqueirão - CMEI Demawe (Rua Constantino José de Almeida, 311, Xaxim)

Regional Tatuquara - CMEI Monteiro Lobato (Rua Odir Gomes da Rocha, 546, Tatuquara)

