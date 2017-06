Moradores de rua terão dia de barba, cabelo e manicure em Curitiba

(foto: Reprodução/Facebook/Rafael Greca)

Moradores em situação de vulnerabilidade de Curitiba vão ter um dia de autoestima no domingo (18). Segundo postagem do prefeito Rafael Greca na sua página no Facebook, a ação será realizada nas casas de acolhida do Bairro Novo e Rebouças. "Amanhã a Igreja Adventista realiza ação de autoestima com lavagem, corte e penteado de cabelos, barbearia, serviços de podólogo e manicure nas pessoas em situação de rua que já tenham tomado banho e trocado por limpas as suas roupas", escreveu o prefeito.

Ainda segundo o prefeito, as duas casas de acolhida estavam cheias na sexta-feira (16).