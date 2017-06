Restaurantes da UFPR terão pratos árabes e haitianos no Dia do Migrante

(foto: Samira Chami Neves / Sucom UFPR)

No próximo dia 21, o cardápio dos Restaurantes Universitários da UFPR vai incluir pratos típicos de países de origem de migrantes e refugiados que vivem em Curitiba. A iniciativa faz parte de um conjunto de ações programadas para celebrar a Semana do Migrante, de 20 a 24 de junho. Na universidade, a programação inclui ainda uma oficina sobre refúgio, religião, gênero e identidade; a assinatura de um acordo da Rede de Apoio a Migrantes, Refugiados e Apátridas; e uma edição especial do Literatura de Refúgio em comemoração a um ano do projeto.

A Semana do Migrante reúne iniciativas de várias instituições, reunidas na Rede de Proteção e Apoio dos Direitos Humanos para Migrantes e Refugiados do Paraná. Além da UFPR, participam da Rede o Serviço Pastoral do Migrante, a Cáritas Diocesana, além do programa de extensão Política Migratória e Universidade Brasileira (PMUB) e os projetos por ele abarcados, entre outras.

O objetivo da Semana do Migrante é fomentar a reflexão sobre a questão migratória na sociedade e dar voz aos migrantes e refugiados. Dar visibilidade às diferentes manifestações culturais, aproximá-las da realidade brasileira, estimular a troca e promover o respeito e a tolerância também são metas do evento que tem uma ampla programação.

A inclusão de pratos típicos no cardápio do Restaurante Universitário (RU) acontece no dia 21 de junho no almoço e na janta. “Essa iniciativa representa o olhar sobre a contribuição cultural proporcionada pela migração e também é uma forma de aproximar os estudantes universitários dessa discussão”, comenta Alessandra de Freitas, responsável pelas atividades culturais do projeto de extensão Português Brasileiro para Migração Humanitária (PBMIH – UFPR).

Nesse dia, o cardápio do almoço terá quibe e uma salada de pepino com tomate, pratos típicos da culinária árabe. Na janta, será servida a Soup Joumou, sopa de abóbora símbolo da independência haitiana. “São pratos típicos dos países de origem da maioria dos migrantes e refugiados da nossa região e foi possível adaptá-los ao cardápio do RU”, revela Alessandra.

Com exceção dos pratos típicos, todas as atividades são gratuitas e abertas a toda a comunidade. Confira a programação dos eventos promovidos pela UFPR para a Semana do Migrante:

“Tem lugar no mundo para nós!”

Oficina sobre refúgio, religião gênero e identidade com presença da professora Rosicler dos Santos e refugiadas.

Data: 20 de junho

Horário: 17h

Local: Prédio Histórico: Praça Santos Andrade, sala 28-térreo.

Evento com membros da Rede de apoio a Migrantes, Refugiados e Apátridas

Assinatura do acordo da Rede, 2ª edição. Participação de Paulo Illes.

Data: 20 de junho

Horário: 19h

Local: Prédio Histórico: Praça Santos Andrade,sala de videoconferência do Programa de Pós-graduação em Direito.

Cardápio típico do Restaurante Universitário

Data: 21 de junho

Horário: Almoço e Janta

Local: Todas as sedes do Restaurante Universitário

Edição Especial do Literatura de Refúgio

Comemoração de um ano do projeto.

Data: 23 de junho

Horário: 19h30

Local: Livraria Joaquim. Rua Alfredo Bifren,51, Centro.

Outras atividades ainda devem ser confirmadas.