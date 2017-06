Público lota 25 de Março, mas gasta pouco com adereços da Parada Gay

WILLIAM CARDOSO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os frequentadores da Parada LGBT lotaram a região da rua 25 de Março (centro) em busca de acessórios baratos às vésperas da festa. Em um ano em que a maioria das pessoas optou por gastar pouco, um dos campeões de vendas foi a tiara da Mulher Maravilha, embalada pelo filme. A Parada será realizada neste domingo (17), a partir das 10h, na avenida Paulista. A loja do comerciante Pierre Sfeir, na ladeira Porto Geral, vendeu mais de 70 tiaras da Mulher-Maravilha só na quinta (15) até a metade da tarde, em modelos que custam de R$ 6 a R$ 10. "Aumentamos a produção. Devemos ter vendido umas 2.000 só nos últimos dias", afirmou. A fantasia completa da heroína custa cerca de R$ 280. A educadora física Marina Chioro, 28, optou pela heroína. "A minha mulher está fixada na Mulher-Maravilha, tem até a capa de celular. Então vou ter que me fantasiar", disse. Para não gastar muito, Marina compraria apenas luvas e uma saia. Por sorte, ela faz parte de um grupo que conta, entre os amigos, com a maquiadora profissional Stephanie Rodriguez de la Ascension, 31, especialista em pintura corporal. Stephanie está de mudança para a Espanha e sua despedida dos amigos será na Parada. Todos serão pintados por ela como super-heróis, o jeito econômico que encontraram para celebrar. "Tenho todo material, então vai sair a preço de custo", disse. Fotos das maquiagens serão publicadas por ela no Instagram steascensionmakeup. Também para economizar, o professor Nilo Geraldes, 27, adotará a mesma estratégia do Carnaval deste ano. "Mais glitter e pouca roupa", disse. UNICÓRNIO CONTINUA NA MODA Além dos clássicos adereços como as estolas e bandeirolas com as cores do arco-íris, um acessório que fez sucesso no último Carnaval também será onipresente na Parada Gay: o chifre de unicórnio. "Temos vendido bastante o chifre de unicórnio. De R$ 25, agora sai por R$ 15", afirma o comerciante André Luiz Owsiany, que está satisfeito com as vendas.