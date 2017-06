A partir de segunda-feira usuários dos RUs de Curitiba terão que digitar CPF ou GRR

A partir da próxima segunda-feira (dia 19), todos os usuários dos restaurantes universitários da UFPR em Curitiba terão que digitar os números do seu CPF ou do Registro Acadêmico em terminais a serem instalados na entrada dos quatro RUs da capital.

A medida é parte do período de testes do Sistema de Controle de Acesso aos RUs, que será feito por 20 a 30 dias pela Pró-Reitoria de Administração da UFPR (PRA). De acordo com o pró-reitor, Marco Cavalieri, o sistema objetiva garantir mais eficácia no controle de acesso dos usuários.