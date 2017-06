Apneia do sono foi uma das causas da morte de Carrie Fisher

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Carrie Fisher, a eterna Princesa Leia de "Star Wars", morreu em função de uma apneia do sono e outros fatores não determinados, informou o médico legista chefe do condado de Los Angeles. Um breve comunicado emitido também cita o uso de drogas e uma aterosclerose cardíaca, um acúmulo de placas de gordura nas artérias. Aos 60 anos, Fisher teve um ataque cardíaco durante um voo entre Londres e Los Angeles e foi internada em estado grave assim que o avião pousou, no dia 23 de dezembro de 2016, mas não resistiu e morreu. Em janeiro, as autoridades legistas afirmaram que a causa da morte havia sido uma parada cardíaca. A mãe de Carrie, Debbie Reynolds, atriz da época de ouro de Hollywood e famosa por seu papel em "Cantando na Chuva", morreu em 28 de dezembro de 2016, aos 84 anos, depois de sofrer um AVC, um dia após a morte da filha.