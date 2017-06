Julgamento de Bill Cosby é anulado nos Estados Unidos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O processo contra Bill Cosby foi anulado neste sábado (17), depois que o júri não alcançou um veredito por unanimidade sobre nenhuma das acusações contra o ator americano, após mais de 50 horas de deliberações. O fato representa uma vitória para o comediante de 79 anos, acusado de abuso sexual contra Andrea Constand em 2004, embora o Ministério Público tenha a possibilidade de exigir um novo julgamento. O promotor do condado de Montgomery, Kevin Steele, que havia acusado o ator, indicou imediatamente que solicitaria a abertura de um novo processo, como autoriza a lei. A anulação do julgamento é um revés para ele, uma vez que seus argumentos não convenceram a totalidade do júri. Cosby não fez comentários após o anúncio da anulação do processo. O artista, que se tornou uma celebridade ao protagonizar a série de TV "The Cosby Show" (1984-1992), corria o risco de ser condenado a 30 anos de prisão. Ele permanece em liberdade condicional, segundo o juiz Steven O'Neill. A Justiça americana exige a unanimidade entre o júri para que se possa pronunciar um veredito. Os jurados já haviam indicado, na última quinta-feira (15), que estavam em um impasse. Mais de 20 horas de debates suplementares não permitiram que eles chegassem a um veredito unânime.