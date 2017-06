Bauru vira mata-mata sobre Paulistano e leva NBB pela 1ª vez

(foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com uma defesa muito forte e o apoio maciço de sua torcida, o Bauru venceu o Paulistano, completou sua virada na série final e levantou pela primeira vez o troféu do NBB, a liga brasileira de basquete. Após perder as duas primeiras partidas do duelo final, a equipe do interior consertou seu esquema defensivo e conseguiu uma sequência de três vitórias para fechar a série em 3 a 2. O jogo final, neste sábado, terminou em 92 a 73 a favor do Bauru, que mandou o jogo em Araraquara, no estádio Gigantão, a 126 km de sua cidade Contando com uma sinergia entre jogadores e torcida (mais de 5 mil pessoas foram ao ginásio), o Bauru manteve vantagem consistente no primeiro tempo e, com ótima atuação de seus principais jogadores (Jefferson, Alex, Shilton e Leo Meindl) conseguiu abrir a pontuação no terceiro período. No quarto período, apesar de o técnico Gustavinho ter tentado incentivar seus jogadores, ficou claro que o Paulistano já não tinha força para buscar uma virada. Mesmo com uma boa atuação de Renato (20 pontos no jogo), o time da casa acabou fechando a partida com tranquilidade. Sua torcida, que lotou o Gigantão, comemorou muito o título inédito. Foi a terceira vez que o Bauru chegou à final do NBB.