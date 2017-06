Anitta, Naiara Azevedo e Daniela Mercury participam da Parada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 21ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, considerada o maior evento deste tipo no mundo, ocupa a avenida Paulista neste domingo (18) com expectativa de reunir 3 milhões de pessoas. As cantoras Anitta e Naiara Azevedo vão se apresentar em um trio patrocinado por um aplicativo de transportes. Elas farão pocket shows de aproximadamente 30 minutos, que estão programados para as 14h e 16h, respectivamente. O mesmo trio contará com a DJ Giordanna Forte, que toca às 12h, e com a cantora Lorena Simpson, que deve animar o público às 16h30. O bloco da festa conhecida como Chá da Alice intercala as apresentações. Daniela Mercury também participa da Parada -ela fará um show em um trio de uma marca de cervejas. A concentração do evento vai começar às 10h no vão livre do Masp, na avenida Paulista, região central da cidade. A Parada do Orgulho LGBT de São Paulo terá 19 trios elétricos que vão desfilar por 3,5 km, da Paulista até o vale do Anhangabaú, onde a cantora Tâmara Angel faz o show de encerramento. O tema escolhido neste ano é "Independente de nossas crenças, nenhuma religião é lei! Todas e todos por um Estado laico". Parada do Orgulho LGBT - Lei de Identidade de Gênero Já