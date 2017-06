Torneio de tênis holandês tem final mais velha do circuito desde 1976

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quando Ivo Karlovic, 38, e Gilles Müller, 34, entrarem em quadra neste domingo (18) para decidirem o Torneio de 's-Hertogenbosch, na Holanda, vão fazer a final mais velha da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais) desde 1976. A média de 36 anos de idade desses dois finalistas é a mesma que teve o Torneio de Hong Kong há 41 temporadas, com o australiano Ken Rosewall, 42, enfrentando o romeno Ilie Nastase. Rosewall saiu campeão daquele duelo. Disputado sobre a grama, em preparação para Wimbledon, o torneio holandês favorece jogadores de saque poderosos. É o caso do croata Karlovic e do luxemburguês Müller. Müller, aliás, derrotou na semifinal o alemão Alexander Zverev, 20, que é considerado uma das principais apostas da badalada nova geração promovida pela ATP. A vitória foi em dois sets, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/2. Do outro lado da chave, Karlovic bateu seu compatriota Marin Cilic por 2 sets a 1, parciais de 7/6 (7/4), 5/7 e 7/6 (7/2). O luxemburguês busca apenas seu segundo título no circuito profissional, depois de ter comemorado muito a conquista do Torneio de Sydney, na Austrália, em janeiro. Karlovic já ganhou oito troféus.