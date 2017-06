Câmara de Curitiba retoma sessões plenárias apenas na terça

Devido ao feriado nacional de Corpus Christi na quinta-feira (15), a Câmara Municipal de Curitiba decretou ponto facultativo na sexta-feira (16). Sendo assim, o atendimento à população será retomado na próxima segunda-feira (19).

As sessões plenárias retornam apenas na terça-feira (20), após compromisso firmado pelo presidente da Câmara, Serginho do Posto (PSDB), com representantes dos sindicatos dos servidores municipais. Esse acordo, entre outras reivindicações, colocou fim a seis horas de negociações e 17 horas de manifestação (leia mais).

Na ordem do dia estão os quatro projetos do chamado Plano de Recuperação que tramitam em regime de urgência e, por isso, trancam a pauta de votação.