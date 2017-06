Perseguição a carro roubado passa por quatro bairros de Curitiba

Um roubo de veículo seguido de perseguição da polícia, inclusive com apoio aéreo, resultou em um cerco da PM depois de passar por quatro bairros em aproximadamente uma hora de perseguição na tarde deste sábado (17), em Curitiba. Um homem foi preso. O carro foi roubado do estacionamento de um supermercado na Avenida das Torres pouco depois do início da tarde.

A polícia foi acionada e perseguiu o veículo roubado passando pelos bairros Uberaba, Boqueirão, Hauer até chegar ao Cristo Rei, onde o assaltante foi cercado. Dois veículos da PM acabaram batidos durante a perseguição ao veículo. Um helicóptero da PM auxiliou durante a perseguição.

O assaltante recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos.