Movimento de pico nas rodovias deve ir das 17 às 20 horas de domingo

17/06/17 às 19:13 - Atualizado às 19:18 Da Redação Bem Paraná com sites

(foto: Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

O fim do feriado prolongado de Corpus Christi deve deixar as rodovias paranaenses bastante movimentadas neste domingo (18). Na BR-277, entre o Litoral e Curitiba, o movimento deve começar a aumentar já a partir do fim da manhã, mas o maior movimento está previsto para o período entre 17 e 20 horas.

Para acompanhar o movimento nas estradas e programar o melhor horário de viagem, a Ecovia recomenda que o usuário acompanhe o perfil da concessionária no Twitter (@ecovia) ou ligue para o 0800 410 277 para se informar sobre as condições de tráfego antes de pegar a estrada.

Na noite de sábado, depois das 19 horas, o fluxo sentido Litoral-Curitiba era grande também, com mais de 1,3 mil carros por hora subindo a serra.